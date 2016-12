Tweet on Twitter

Mark Zuckerberg está promoviendo un nuevo sistema de inteligencia artificial llamadoJarvis, similar a Alexa de Amazon. En el video promocional muestra cómo el dispositivo -con la voz de Morgan Freeman- te ayuda en tus tareas.

En algún momento, el creador de Facebook le pide a Jarvis tocar algunas canciones buenas de Nickelback, a lo que Jarvis responde: “lo siento Mark, me temo que no pudo hacer eso. No hay buenas canciones de Nickelback”.

La burla hacia el grupo no le gustó a Avril Lavigne, esposa de Chad Kroeger, por lo que de inmediato le envió una respuesta muy inteligente a Zuckerberg.

Vía Facebook, la canadiense publicó:

“Estimado Mark, muchas personas utilizan sus productos. Algunas personas los aman y algunas no. De cualquier manera se le permite su opinión musical; sin embargo, su broma contra Nickelback es de mal gusto. Cuando se tiene una voz como la suya es posible que desee considerar ser más competente antes que promover bullying. Especialmente tomando en cuenta lo que está pasando hoy en el mundo. #SayNoToBullying #TheJokeIsOld #NickelbackHasSoldOver50MillionAlbums.”

