Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) anunció para su próximo período de educación permanente una oferta académica que abarca nuevos cursos, talleres y diplomados en cada uno de sus centros de excelencia.

Mediante un comunicado de prensa el ITLA precisó que dentro de los cursos del área de Redes está Introducción la Virtualización de Servidores, Planificación y Gestión de Proyectos, Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas e Instalación de Cableado Estructurado.

Como parte de la nueva oferta de Software se impartirá el Diplomado en Administración de Base de Datos ORACLE y Diplomado de Bussines Analitycs y Big Data.

En el área de Multimedia, se ofrecerá el curso de Realización Cinematográfica, Dibujo de Letras (Lettering), Post Producción y Comunicación Digital. La Escuela de Inglés lanzó su modalidad Súper Intensiva con los niveles Basic I, Intermediate, Advance y niveles Master Course de Conversation and Business y el TOEIC Training and Certificatión. La misma tiene como finalidad capacitar y certificar en el idioma inglés en 18 meses.

Asimismo, en el área de Seguridad Informática se ofrecerá el curso de Hacker Ético, Business Continuity Plan (BCP) Recuperación de Desastres y Continuidad de Negocios, y el taller de Auditoría de Sistema.

En el área de Mecatrónica están los diplomados en Electrónica, Microcontroladores Básicos, Automatización Eléctrica y Sistema de Control Neumático y Electroneumática, y los cursos de Energía Fotovoltáica y Electricidad Básica. Mientras que en el área de Tecnología Educativa está el curso de Instalación y Configuración de Moodle, Diplomado Docente Tecnológico Avanzado, Tutoría Virtual con Moodle y Diseño Instruccional para E-Learning.

En ITLA Santiago se seguirán impartiendo los cursos de Inglés Intensivo & Superintensivo, CCNA, Introducción a la Programación, Diplomado en Programación para Android, Illustrator y Diplomado en Diseño Gráfico.

Junto a estos cursos estarán incluidos además los que regularmente ofrece cada programa. Las inscripciones para el nuevo período de Educación Permanente enero-marzo 2016, estarán abiertas desde el 23 de noviembre del presente año.

FUENTE