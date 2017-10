Tweet on Twitter

La herramienta bancaria para la realización de pagos electrónicos desde el teléfono móvil o celular conocida como tPago, con la que cualquier usuario puede hacer compras y manejar todas sus finanzas personales desde su dispositivo móvil o celular, es un innovador servicio que por no contar con opiniones de verdaderos expertos en tecnología se ha convertido en una apuesta errada, ya que el futuro del pago móvil estimado de tres a cinco años se fundamentará en una tecnología de proximidad que responde a las siglas de NFC (Near Field Communication), que permitirá pagar acercando el teléfono móvil o celular al terminal de punto de venta de los comercios después que se factura, convirtiendo la tarjeta SIM o CHIP del teléfono móvil en un monedero móvil virtual con capacidad de guardar múltiples tarjetas de crédito, que es la mayor debilidad de tPago, que no permite hacer pagos desde tarjetas de crédito.

La tecnología Near Field Communication (NFC) es la unificación de los diferentes estándares de proximidad y formas de pagos móviles que hace converger las dos opciones de pago a través del móvil que existen; comprar por Internet o hacer transferencias a través del teléfono móvil de forma remota, y los llamados pagos de proximidad (CONTACTLESS) que requiere que el dispositivo móvil esté cerca del terminal de pago o donde se emite la factura, pues los sistemas NFC no son sólo una tecnología, son la capacidad de integración en los teléfonos móviles de forma relativamente sencilla, convirtiéndolos en una tarjeta de crédito, débito o prepago, almacenando en la SIM los datos necesarios para llevar a cabo las operaciones bancarias (clave, numeración, caducidad, etc.). que es son de esta manera la garantía del éxito en los pagos móviles, pues gigantes mundiales del pago electrónico como VISA apuestan a esta tecnología de NFC y ya están llevando a cabo importantes proyectos pilotos en Europa y algunos países latinoamericanos.

Si no se hacen los cambios pertinentes, el futuro de tPago es incierto, mucho más siendo un proyecto limitado a pocos bancos, que sólo funciona en clientes de una sola empresa de telecomunicaciones, y lo más grave, que le carga los costos al cliente y no a los comercios, con cargos de un 1.5% por transferencia y RD$ 2.00 por consultas.

